Non solo Juventus, una big inglese in pole per Vlahovic: la notizia! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dusan Vlahovic non è più una sorpreso. L'attaccante serbo della Fiorentina è il capocannoniere del nostro campionato, e fa gola a tutte le big d'Europa. Da tempo seguito dalla Juve, con la quale ci sono stati più di semplici contatti, ora il club bianconero sembrerebbe esser stato sorpassato nelle preferenze di Vlahovic. Dusan Vlahovic, Juventus, Manchester CitySecondo La Repubblica infatti, la squadra che in questo momento ha più probabilità di assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic è il Manchester City. Juve avvisata.

Ultime Notizie dalla rete : Non solo L'effetto Omicron si abbatte sulle Borse in avvio Nuove restrizioni da domani anche in Svizzera: solo vaccinati e guariti potranno accedere a ... 'Non ci sarà un lockdown prima di Natale. Ma avremo una quinta ondata, perché abbiamo oltrepassato un ...

L'Angolo del Trader: Campari, Leonardo e Poste Italiane La mancata rottura di area 6,11 e la violazione di 5,90 lascerebbero spazio non solo al test del minimo di novembre a 5,76 euro ma anche di 5,25, base del canale che contiene la discesa dal massimo ...

Non solo Olanda, ecco tutte le restrizioni anti Omicron nei Paesi Ue Il Sole 24 ORE De Ligt, il mercato fa paura: Mino Raiola, niente scherzi Le prestazioni, le parole e l’atteggiamento hanno consacrato l’olandese nel cuore dei tifosi. Il club lo vede come un senatore del futuro. E lui adora Torino ...

Giacomo Rossi l’imbattibile, superato il record di Gigi Buffon Il portiere della Geotermica non prende gol da 990 minuti «Merito di tutta la squadra, ora vogliamo arrivare a mille» ...

