Non è vero che una provincia canadese vieta ai non vaccinati di entrare negli alimentari (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’8 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la provincia canadese del New Brunswick avrebbe «imposto nuovi regolamenti per vietare i non vaccinati dai negozi di alimentari». Secondo il post le persone sarebbero «tenute a mostrare in pubblico la prova della vaccinazione completa» e il venir meno a questa richiesta comporterebbe «il divieto per i cittadini di entrare nei negozi di alimentari per acquistare cibo». Nel post viene linkata come fonte della notizia un articolo pubblicato il 7 dicembre dal sito Gateway pundit. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Gateway Pundit è un sito definito da NewsGuard di estrema destra e che pubblica contenuti falsi e fuorvianti. Già in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’8 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che ladel New Brunswick avrebbe «imposto nuovi regolamenti perre i nondai negozi di». Secondo il post le persone sarebbero «tenute a mostrare in pubblico la prova della vaccinazione completa» e il venir meno a questa richiesta comporterebbe «il divieto per i cittadini dinei negozi diper acquistare cibo». Nel post viene linkata come fonte della notizia un articolo pubblicato il 7 dicembre dal sito Gateway pundit. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Gateway Pundit è un sito definito da NewsGuard di estrema destra e che pubblica contenuti falsi e fuorvianti. Già in ...

