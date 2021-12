Nobili Italia Viva | “Sono andato a un concerto e pensavo che bello! Merito di Draghi e Renzi” | VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid,: “a ungrazie a“Ieria une ho pensato che bello,die diche l’ha voluto al governo”: lo ha dichiarato Luciano, deputato di, parlando dell’epidemia di Covid e di come, a suo dire, l’esecutivo abbia affrontato nel migliore dei modi la pandemia. Intervenuto a L’aria che tira, il programma d’approfondimento in onda su La7,ha dichiarato: “Ieri sera tornavo da une mi son detto ‘che bello poter tornare a un, che bello essermi ...

Advertising

lucianonobili : “Nessun campo: Letta e Conte solo un campetto. Io spero che il Pd ritrovi se stesso e abbandoni questo accanimento… - SilverFede : @ConteRetweet Queste cose succedono perché non ci sono ancora i colossi di Nobili a diffondere la bellezza in tutta Italia. - mazzarellantoni : RT @lucianonobili: “Nessun campo: Letta e Conte solo un campetto. Io spero che il Pd ritrovi se stesso e abbandoni questo accanimento terap… - NemNemecsek : RT @lucianonobili: “Nessun campo: Letta e Conte solo un campetto. Io spero che il Pd ritrovi se stesso e abbandoni questo accanimento terap… - gianpi56 : RT @lucianonobili: “Nessun campo: Letta e Conte solo un campetto. Io spero che il Pd ritrovi se stesso e abbandoni questo accanimento terap… -

Ultime Notizie dalla rete : Nobili Italia

TPI

Nel comparto daily prevale lo storico marchio Tavernello, il vino più consumato ine il ...circolare del Gruppo valorizzando i sottoprodotti della produzione trasformandoli in prodotti, ...Nel dicembre 1961, nell'del boom economico e con la rivoluzione sociale alle porte, arrivava sul grande schermo un ... Dove i diritti erano garantiti solo ai, al clero e ai ricchi, e solo ...Un omaggio realizzato dalla città di Pescara e la Fondazione Genti di Abruzzo all’artista Chiara Diamantini, con un’antologica che raccoglie ed espone opere realizzate dal 19 ...Ecco cos’ha detto l’allenatore, ospite durante Sky Calcio Club. Ospite durante Sky Calcio Club, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di una chiamata della Juve nei suoi confronti. Per me quella bianc ...