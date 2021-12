No Vax, tensione all'assemblea dell'ordine dei medici (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bagarre, insulti e contestazioni a Roma da parte dei medici contrari al vaccino sulla norme che prevede sanzione e sospensione per chi rifiuta di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bagarre, insulti e contestazioni a Roma da parte deicontrari al vaccino sulla norme che prevede sanzione e sospensione per chi rifiuta di ...

Advertising

Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà Nei co… - virgiliopaolo : RT @marieta99044909: L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà https… - AndreaLompio53 : RT @Miti_Vigliero: L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà Nei co… - marieta99044909 : L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà… - marieta99044909 : L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà… -