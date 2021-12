No! Secondo il Corriere del Veneto non sono morti 17 bambini su 500 vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) Circola la foto di una locandina della testata giornalistica Corriere del Veneto dove si legge il seguente titolo : «vaccinati 500 bambini 17 decessi in una settimana». L’immagine è stata condivisa in diversi account e pagine Facebook alimentando le idee No Vax contro la vaccinazione pediatrica Covid-19. Il messaggio fornito dalla locandina è completamente fuorviante, su stessa ammissione della testata. Per chi ha fretta Non risultano 17 decessi nell’ultima settimana a seguito delle vaccinazioni pediatriche Covid-19. Attraverso una semplice ricerca tramite Google, scopriamo che il riferimento ai 500 vaccinati riguarda la provincia di Venezia o quella di Vicenza. Nessun riferimento a 17 decessi tra i minori vaccinati. La testata giornalistica, a seguito della diffusione della ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Circola la foto di una locandina della testata giornalisticadeldove si legge il seguente titolo : «50017 decessi in una settimana». L’immagine è stata condivisa in diversi account e pagine Facebook alimentando le idee No Vax contro la vaccinazione pediatrica Covid-19. Il messaggio fornito dalla locandina è completamente fuorviante, su stessa ammissione della testata. Per chi ha fretta Non risultano 17 decessi nell’ultima settimana a seguito delle vaccinazioni pediatriche Covid-19. Attraverso una semplice ricerca tramite Google, scopriamo che il riferimento ai 500riguarda la provincia di Venezia o quella di Vicenza. Nessun riferimento a 17 decessi tra i minori. La testata giornalistica, a seguito della diffusione della ...

Advertising

Corriere : Burioni: «Dal Covid rischi rilevanti per i bimbi, dal vaccino no» - Smartitina : @todorov_denis Ma no è il tweet che segue il primo, è un thread. Pensavo non avessi ancora letto il secondo. È trop… - michicima : @G18579239 No non è così... sono solo bugie che racconta a se stessa e agli altri una maschera che ha messo su pe… - debs2profile : @helloeveryonm No, secondo me è costretto a non parlare molto di Manila, però credo che le vuole davvero bene ma cerca di limitarsi - _thvscenery : 'il secondo Chris Martin'?? no comunque io ora pretendo sta versione -