No, il Corriere del Veneto non ha collegato «17 decessi» alla campagna vaccinale per i bambini (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 20 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine contenente il logo del Corriere del Veneto – testata regionale collegata al Corriere della Sera – e un testo in cui si legge: «Vaccinati 500 bambini 17 decessi in una settimana». L’immagine ha avuto ampia diffusione nei gruppi Facebook antivaccinisti. Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della segnalazione è ciò che in gergo giornalistico viene definito “civetta”, ovvero un foglio stampato che contiene una sintesi dei principali titoli di un quotidiano e che viene esposto nelle edicole per attrarre l’attenzione dei passanti. La civetta condivisa nei ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 20 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine contenente il logo deldel– testata regionale collegata aldella Sera – e un testo in cui si legge: «Vaccinati 50017in una settimana». L’immagine ha avuto ampia diffusione nei gruppi Facebook antivaccinisti. Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessariosua comprensione, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della segnalazione è ciò che in gergo giornalistico viene definito “civetta”, ovvero un foglio stampato che contiene una sintesi dei principali titoli di un quotidiano e che viene esposto nelle edicole per attrarre l’attenzione dei passanti. La civetta condivisa nei ...

Advertising

ladyonorato : L’ultimo atto del delirio naziscientista del governo: per entrare ad eventi, cinema e teatri servirà il tampone anc… - Corriere : Durante i lockdown c’è stato un boom di adozioni. Ma i rifugi si stanno riempiendo di nuovo: rispetto allo scorso a… - rafbarberio : Corriere della Sera e Repubblica, sostenitori (nelle polemiche sul Green Pass) del dominio della scienza contro “la… - RSburioni : @Corriere quanto godo invece vedere i vaccinati incazzati che si devono fare anche i loro i tamponi se draghino pap… - brividiprofondi : RT @thelastgreatmc: un paese fatto di cultura che trova tutti i modi e i pretesti per mettere la cultura in ginocchio. però gente ammassata… -