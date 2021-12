“No al tampone per chi ha il green pass”: Zingaretti e Toti puntano tutto sul vaccino (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – “Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante perché la via maestra è il vaccino: così il governatore del Lazio Zingaretti, cui gli fa eco il governatore ligure Toti. “Fare il tampone ai vaccinati è uno sforzo inutile“, sostiene Toti. Entrambi i governatori sottolineano che bisogna puntare tutto sul vaccino e che non si deve generare confusione in merito. Mentre il governo si prepara alla cabina di regia del 23 e ragiona sulle prossime restrizioni, gli amministratori locali procedono in ordine sparso. Sempre Zingaretti infatti annuncia che nel Lazio sarà ripristinato l’obbligo della mascherina all’aperto. Zingaretti: “Contrarissimo al tampone per chi ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – “Sono contrarissimo all’ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante perché la via maestra è il: così il governatore del Lazio, cui gli fa eco il governatore ligure. “Fare ilai vaccinati è uno sforzo inutile“, sostiene. Entrambi i governatori sottolineano che bisogna puntaresule che non si deve generare confusione in merito. Mentre il governo si prepara alla cabina di regia del 23 e ragiona sulle prossime restrizioni, gli amministratori locali procedono in ordine sparso. Sempreinfatti annuncia che nel Lazio sarà ripristinato l’obbligo della mascherina all’aperto.: “Contrarissimo alper chi ha ...

