(Di lunedì 20 dicembre 2021)lo spauracchioo con capienza ridotta per il calcio. L’aumento dei contagi Covid in Italia sta infatti facendo riflettere il Governo sulle prossime misure, che potrebbero riguardare anche lo sport e il calcio. La prima, emersa ieri, riguardava l’obbligo di tampone anche per iper accedere agli impianti sportivi, così come L'articolo

Advertising

aylaf__ : RT @CalcioFinanza: Niente tamponi a vaccinati? Torna ipotesi stadi chiusi - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Niente tamponi a vaccinati? Torna ipotesi stadi chiusi: Torna lo spauracchio stadi chiusi o co… - CalcioFinanza : Niente tamponi a vaccinati? Torna ipotesi stadi chiusi - ComVentotene : RT @l_ape_rosa: Hanno trovato un positivo nella classe di mia figlia. Avranno i tamponi nel tardo pomeriggio del 22: la scuola chiuderà per… - antipa_tia : RT @l_ape_rosa: Hanno trovato un positivo nella classe di mia figlia. Avranno i tamponi nel tardo pomeriggio del 22: la scuola chiuderà per… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente tamponi

... per Capodanno invece non c'è certezza: forse 50 mila i contagi quotidiani, forse Green Pass con validità temporale ridotta, forseagli eventi pubblici anche per i vaccinati, forse...La docente Antonella Viola ha scritto oggi su La Stampa che il governo sbaglia a imporre iai vaccinati perché si tratta di una misura punitiva nei confronti di chi ha fatto il proprio dovere.Anche per questo Natale a farci compagnia c'è di nuovo il virus. E per contenerlo e trascorrere delle festività più serene, sono necessarie misure aggiuntive di sicurezza ...Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, i contagi stanno crescendo, a cosa si va incontro? «La variante Omicron sta girando molto ...