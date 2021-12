NFL 2021-2022 15a settimana | il Covid stravolge il calendario Vincono Chiefs | Colts e Packers | crollano Bucs e Cardinals!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La quindicesimadella NFLinizia seriamente ad allarmare gli Stati Uniti. Un numero enorme di casi di-19 ha travolto tutte le squadre, con alcune di esse letteralmente falcidiate. Per questo motivo il Commissioner Roger Goodell ha deciso lo slittamento di tre incontri, per provare a porre rimedio all’emergenza. Sui campi, tuttavia, si è anche giocato, e gli spunti non sono affatto mancati, come le sorprese, alcune veramente notevoli. Nella AFC fondamentale successo per i Kansas Cityche passano in casa dei Los Angeles Chargers e blindano la vetta della AFC West e, contemporaneamente, salgono anche in vetta alla Conference, dalla quale scivolano i New England Patriots che vengono regolati dai rinati Indianapolis. Nella NFC, invece, succede di ...