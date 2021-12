Neo - mamma di 29 anni muore di Covid | non era vaccinata

Advertising

Sparanise , 20 dicembre 2021 - Morta di Covid a 29 anni . La triste notizia arriva da Sparanise e a darla è il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi. La vittima è unache aveva partorito da poco e che non era vaccinata. "La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola - scrive Lombardi, primo cittadino del paese casertano e anche ...Nascita e proposta di matrimonio : esplosione di emozioni . Per ladi Taranto doppia commozione sul letto dell'ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto), dove ha dato alla luce il figlio e dopo pochi istanti ha ricevuto l'anello dal compagno. il video , ...Sparanise (Caserta): la donna aveva scoperto di esser positiva in ospedale dopo aver partorito Sparanise (Casterta), 20 dicembre 2021 - Morta di Covid a 29 anni. La triste notizia arriva da Sparanise ...La proposta di matrimonio che ha fatto commuovere il web: 'Mamma, vuoi sposare il mio papà?', le congratulazioni dello staff medico.