Nel testo de L’Angelo Caduto di Salmo feat Shari l’amore come protezione dal nuovo album Flop

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Neditroviamo una completa messa a nudo di Maurizio Pisciottu, che quando non dissa i suoi colleghi né le parti più conservatrici della politica sa rendersi cantore d’amore originale e schietto. Lo fa, in questosingolo contenuto nell’ultimo disco, con la partecipazione di, voce incantevole presa in prestito dalla sua etichetta.diChefosse anche un romantico non è mai stato un mistero. Lo abbiamo imparato con Il Cielo Nella Stanza dall’Playlist (2018) inuring con Nstasia, ma ricordiamo anche quella ballad rap di rara bellezza che è Marylean in duetto con Marracash contenuta nella raccolta Machete ...