Nel metaverso di Zuckerberg è già stato registrato il primo caso di molestia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Da qualche giorno si possono trovare in rete i video del nuovo mondo disegnato da Facebook. Prove di un universo alternativo in cui secondo Markdovremmo muoverci tutti fra qualche anno, tra riunioni di lavoro, eventi e concerti. Dalle prime notizie che emergono sembra però che questa nuova Terra fatta di pixel abbia trascinato con sé anche i problemi di quella originale. Secondo un report pubblicato da Meta, lo scorso 26 novembre una dei primi utilizzatori della piattaforma è stata vittima di un episodio di molestie sessuali mentre stava testando Horizon Worlds, la prima versione delin costruzione a Menlo Park. In Horizon Worlds gruppi di utenti possono trovarsi per muoversi all’interno di questi primi esempi di. Ogni gruppo può essere formato da un massimo di 20 utenti. Guardando le prime prove già ...

AleLu_ja : Prima esperienza nel #metaverso ?? @youngplatform @TheNemesis_io - Mancio233 : Quest'uomo vive nel metaverso - AdrianLaPesca : Complimenti a @youngplatform che si conferma una realtà innovativa e attenta all'intero ecosistema del futuro. Sera… - francescanoor : Disagio profondissimo - Valerio_Berra : Il #metaverso doveva essere una copia digitale del mondo reale Per adesso mi sembra che l'operazione stia riuscend… -

