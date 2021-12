Negozi chiusi, Belotti: “Accendiamo le loro vetrine con opere di artisti locali” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un progetto di legge per sostenere i progetti dei comuni finalizzati a riqualificare le vetrine dei Negozi chiusi per ravvivarle con opere di artisti locali, scuole d’arte o per pubblicizzare musei o località turistiche in ambito provinciale. È questa la sintesi dell’iniziativa legislativa del deputato di Bergamo Daniele Belotti, capogruppo della Lega in Commissione Cultura, Istruzione, Sport della Camera. “Per contrastare il degrado urbano dovuto, tra gli altri, alla chiusura di Negozi all’interno dei centri abitati – spiega Belotti – diverse Amministrazioni Comunali hanno adottato progetti di riqualificazione degli spazi commerciali dismessi riutilizzando le vetrine per esporre opere ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un progetto di legge per sostenere i progetti dei comuni finalizzati a riqualificare ledeiper ravvivarle condi, scuole d’arte o per pubblicizzare musei otà turistiche in ambito provinciale. È questa la sintesi dell’iniziativa legislativa del deputato di Bergamo Daniele, capogruppo della Lega in Commissione Cultura, Istruzione, Sport della Camera. “Per contrastare il degrado urbano dovuto, tra gli altri, alla chiusura diall’interno dei centri abitati – spiega– diverse Amministrazioni Comunali hanno adottato progetti di riqualificazione degli spazi commerciali dismessi riutilizzando leper esporre...

