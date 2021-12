"Ne aveva bisogno, lo ho fatto per lei". Mauro Corona, rivelazione privatissima: il momento buio di Bianca Berlinguer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Guai chiamarlo artista, Mauro Corona è solo un "abile artigiano", proprio come diceva Michelangelo. "Da quando sentii Valeria Marini dire 'noi siamo artisti' mi sono tolto da questa categoria", ammette senza mezzi termini lo scrittore che deve tutto alle sue mani. "Io ho 71 anni e quindi ho visto un passato in cui le mani e i piedi erano tutto - ricorda intervistato da La Stampa e ripercorrendo la sua infanzia -. Ho iniziato con mio nonno che faceva sculture di legno, oggetti che poi vendeva d'estate. I miei genitori mi avevano abbandonato e io avevo solo questo vecchio a cui affidarmi. E mentre formavo oggetti con il tornio mi sentivo bene, non pensavo al dolore, alla malinconia". Poi gli anni sono passati e da artigiano e scultore, Corona è diventato un intellettuale. Anche qui per lui le mani sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Guai chiamarlo artista,è solo un "abile artigiano", proprio come diceva Michelangelo. "Da quando sentii Valeria Marini dire 'noi siamo artisti' mi sono tolto da questa categoria", ammette senza mezzi termini lo scrittore che deve tutto alle sue mani. "Io ho 71 anni e quindi ho visto un passato in cui le mani e i piedi erano tutto - ricorda intervistato da La Stampa e ripercorrendo la sua infanzia -. Ho iniziato con mio nonno che faceva sculture di legno, oggetti che poi vendeva d'estate. I miei genitori mino abbandonato e io avevo solo questo vecchio a cui affidarmi. E mentre formavo oggetti con il tornio mi sentivo bene, non pensavo al dolore, alla malinconia". Poi gli anni sono passati e da artigiano e scultore,è diventato un intellettuale. Anche qui per lui le mani sono ...

Advertising

elena_villa__ : RT @MaryErienne1983: nonostante la differenza di età e di esperienza. Insieme hanno saputo regalare a questa storia tutto ciò di cui aveva… - TechCorsair : @uerterina E poi è sceso il Cristo a chiedere se aveva bisogno di qualcosa ?????? - mikyp71 : @GrandeFratello Ma perche' non l'avete fatta entrare in casa da sola??? Avreste fatto piu' bella figura. Forse perc… - miss_romy88 : @mdiparbleu Non solo non aveva ragione, ma non mi sembra che lui si sia mai scusato per le cagate che ha detto, com… - stephanos41 : @BenedettaFrucci Il Cile aveva bisogno di troncare con la destra repressiva. -

Ultime Notizie dalla rete : aveva bisogno Città, trasformarsi senza perdere l'identità L'Italia che aveva subito danni immensi dai bombardamenti bellici, frastornata dalla fretta di ... di cui c'è disperato bisogno, vengono costantemente rinviati, si continua a promuovere il modello ...

Nel rifugio degli "invisibili" della stazione di Napoli Per capire se tra di loro c'è qualcuno che ha ancora bisogno di aiuto. 'Ogni giorno riceviamo ... Lei ultrasettantenne e lui da poco aveva superato gli ottanta si ritrovarono per strada. Anziani, ...

Lodi, ecco la quinta farmacia comunale: "Il quartiere ne aveva bisogno" IL GIORNO In attesa della cabina di regia il ministro Garavaglia lancia segnali ai colleghi: «Di un nuovo lockdown proprio non se ne parla» «Vorrei un bel Natale, un bel mesetto senza parlare di Covid». Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo a Lecce a un incontro nel campus universitario. Il ministro ha ribadito la ...

Lavoro per Fotografo Arese Abbiamo trovato 6 risultati per la tua ricerca di Lavoro per Fotografo Arese. Vuoi trovare più offerte di lavoro? Guarda anche i risultati per Lavoro per Fotografo Provincia di Milano!

L'Italia chesubito danni immensi dai bombardamenti bellici, frastornata dalla fretta di ... di cui c'è disperato, vengono costantemente rinviati, si continua a promuovere il modello ...Per capire se tra di loro c'è qualcuno che ha ancoradi aiuto. 'Ogni giorno riceviamo ... Lei ultrasettantenne e lui da pocosuperato gli ottanta si ritrovarono per strada. Anziani, ...«Vorrei un bel Natale, un bel mesetto senza parlare di Covid». Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo a Lecce a un incontro nel campus universitario. Il ministro ha ribadito la ...Abbiamo trovato 6 risultati per la tua ricerca di Lavoro per Fotografo Arese. Vuoi trovare più offerte di lavoro? Guarda anche i risultati per Lavoro per Fotografo Provincia di Milano!