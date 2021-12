Natale solidale, Atitech di Gianni Lettieri: 200 pasti caldi al giorno fino al 9 gennaio per le famiglie in difficoltà (Di lunedì 20 dicembre 2021) Torna il Natale solidale targato Atitech. Dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 duecento pasti caldi saranno consegnati ogni giorno ad altrettante famiglie bisognose dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. Dopo il riscontro dello scorso anno, dove in soli 16 giorni vennero distribuiti 2400 pasti, Atitech di Gianni Lettieri raddoppia prolungando la data del progetto e aumentando il numero delle consegne. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala. Ogni giorno è previsto un menù differente, i pasti saranno prelevati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Torna iltargato. Dal 22 dicembre 2021 al 92022 duecentosaranno consegnati ogniad altrettantebisognose dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. Dopo il riscontro dello scorso anno, dove in soli 16 giorni vennero distribuiti 2400diraddoppia prolungando la data del progetto e aumentando il numero delle consegne. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala. Ogniè previsto un menù differente, isaranno prelevati ...

