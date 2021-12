Natale Royal: ripasso di stile dagli album di famiglia (Di lunedì 20 dicembre 2021) dagli eleganti cappotti di Kate Middleton, agli allegri coordinati della Regina. Non è Natale senza Royal Family. Le cartoline di famiglia di Buckingham Palace sono già state spedite, seguite da quelle della Spagna e delle Giordania. È tutto pronto per i grandi festeggiamenti, mancano solo le eleganti mise. Ormai abituati a look spettacolari, sulle tonalità più classiche del rosso e del verde, siamo certi che anche quest’anno saranno all’altezza delle aspettative. In attesa delle prime foto ufficiali, ecco i migliori outfit natalizi di Kate Middleton e tutte le altre reali del mondo. Le tradizioni della famiglia reale inglese Il Natale a Buckingham Palace non è una festività come le altre. Cene con ospiti importanti, visite ufficiali, foto di rito e l’immancabile discorso della regina ... Leggi su amica (Di lunedì 20 dicembre 2021)eleganti cappotti di Kate Middleton, agli allegri coordinati della Regina. Non èsenzaFamily. Le cartoline didi Buckingham Palace sono già state spedite, seguite da quelle della Spagna e delle Giordania. È tutto pronto per i grandi festeggiamenti, mancano solo le eleganti mise. Ormai abituati a look spettacolari, sulle tonalità più classiche del rosso e del verde, siamo certi che anche quest’anno saranno all’altezza delle aspettative. In attesa delle prime foto ufficiali, ecco i migliori outfit natalizi di Kate Middleton e tutte le altre reali del mondo. Le tradizioni dellareale inglese Ila Buckingham Palace non è una festività come le altre. Cene con ospiti importanti, visite ufficiali, foto di rito e l’immancabile discorso della regina ...

Nuova bolla anti Covid per la regina. In forse il Natale a Sandringham ... mai un sovrano britannico è arrivato prima a festeggiarlo, "e la Royal Household sta facendo di ...Aggiungendo che in questi giorni "nei desideri della sovrana c'è il ritorno alla tradizione del Natale ...

