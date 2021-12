Natale Royal: i migliori look di Kate Middleton e della Royal Family (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dagli eleganti cappotti di Kate Middleton, agli allegri coordinati della Regina. Non è Natale senza Royal Family. Le cartoline di famiglia di Buckingham Palace sono già state spedite, seguite da quelle della Spagna e delle Giordania. È tutto pronto per i grandi festeggiamenti, mancano solo le eleganti mise. Ormai abituati a look spettacolari, sulle tonalità più classiche del rosso e del verde, siamo certi che anche quest’anno saranno all’altezza delle aspettative. In attesa delle prime foto ufficiali, ecco i migliori outfit natalizi di Kate Middleton e tutte le altre reali del mondo. Le tradizioni della famiglia reale inglese Il Natale a Buckingham ... Leggi su amica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dagli eleganti cappotti di, agli allegri coordinatiRegina. Non èsenza. Le cartoline di famiglia di Buckingham Palace sono già state spedite, seguite da quelleSpagna e delle Giordania. È tutto pronto per i grandi festeggiamenti, mancano solo le eleganti mise. Ormai abituati aspettacolari, sulle tonalità più classiche del rosso e del verde, siamo certi che anche quest’anno saranno all’altezza delle aspettative. In attesa delle prime foto ufficiali, ecco ioutfit natalizi die tutte le altre reali del mondo. Le tradizionifamiglia reale inglese Ila Buckingham ...

Advertising

erisinthesky : QUEI FILM TRASH DI NATALE CON LA CONTESSINA CHE SCAPPA DI CASA PERCHÉ STANCA DELLA ROYAL LIFE E TROVA IL BAD BOY BA… - redazionerumors : La Royal Family ha delle tradizioni natalizie particolari, una di queste è scartare i regali in anticipo...… - tvbusiness24 : #RoyalCarols, #KateMiddleton sceglie un #maglione #madeinItaly La #duchessa Ha indossato un cardigan da 1.400 euro… - IOdonna : Niente cappello di Natale... - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Kate con un cardigan rosso made in Italy per il concerto di Natale. La scelta cade su un maglioncino da 1.400 euro per i… -