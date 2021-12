Natale, nuove strette per contrastare il contagio: il punto della situazione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Natale, nuove strette per contrastare il contagio da Covid-19 in piena quinta ondata: il punto della situazione. nuove strette anti contagio a Natale (Fonte: Facebook)Ormai l’Europa è nel pieno della quinta ondata da Covid-19 anche se fortunatamente la situazione in Italia è ancora contenuta. Il rischio è che continui a diffondersi la nuova variante Omicron, di cui si sa ancora poco sulla pericolosità e la penetrabilità dei vaccini. Pare però che questa sia fino a 3 volte più contagiosa della Delta. L’Italia ha però un vantaggio rispetto agli altri Paesi Ue perché la nuova mutazione non si è ancora diffusa e la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 dicembre 2021)perilda Covid-19 in piena quinta ondata: ilanti(Fonte: Facebook)Ormai l’Europa è nel pienoquinta ondata da Covid-19 anche se fortunatamente lain Italia è ancora contenuta. Il rischio è che continui a diffondersi la nuova variante Omicron, di cui si sa ancora poco sulla pericolosità e la penetrabilità dei vaccini. Pare però che questa sia fino a 3 volte piùsaDelta. L’Italia ha però un vantaggio rispetto agli altri Paesi Ue perché la nuova mutazione non si è ancora diffusa e la ...

