Natale: ecco come fare gli iconici bastoncini di Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vediamo insieme come fare i mitici bastoncini di Natale, che sono un segno del Natale per grandi e piccini, in casa. Iniziamo con il dire che durante il periodo delle feste è bello passare del tempo in famiglia e perchè no cimentarsi anche in qualche ricetta. In questo caso proviamo a fare i mitici bastoncini di Natale, che piacciono a tutti e sono davvero molto semplici da realizzare. LEGGI ANCHE —> Natale: dieci riti per propiziare l’amore in questo periodo magico Per chi non lo sapesse i famosi bastoncini di Natale si chiamano Candy Cane ed hanno la forma a J perchè è l’iniziale di Jesus, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vediamo insiemei miticidi, che sono un segno delper grandi e piccini, in casa. Iniziamo con il dire che durante il periodo delle feste è bello passare del tempo in famiglia e perchè no cimentarsi anche in qualche ricetta. In questo caso proviamo ai miticidi, che piacciono a tutti e sono davvero molto semplici da realizzare. LEGGI ANCHE —>: dieci riti per propiziare l’amore in questo periodo magico Per chi non lo sapesse i famosidisi chiamano Candy Cane ed hanno la forma a J perchè è l’iniziale di Jesus, ...

