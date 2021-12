Natale da incubo per i familiari, le sorelle finiscono contro un albero. Tornavano da una festa di laurea (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le due sorelle sono state coinvolte in un tragico incidente nel quartiere San Giovanni di Roma. L’auto sulla quale erano a bordo si è schiantata contro un albero. Domenica 19 dicembre. Nella zona San Giovanni di Roma, la tragedia. Un’auto con a bordo Antonella e Lorena Flores Chevez, figlie del giornalista Luis Flores, si è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le duesono state coinvolte in un tragico incidente nel quartiere San Giovanni di Roma. L’auto sulla quale erano a bordo si è schiantataun. Domenica 19 dicembre. Nella zona San Giovanni di Roma, la tragedia. Un’auto con a bordo Antonella e Lorena Flores Chevez, figlie del giornalista Luis Flores, si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sonoingenua_ : RT @Soleilandia: Soleil a Gianmaria: 'Ma c'è la possibilità che oggi esci? Dai fatemi sto regalo di natale, mandate via 'o pappice. Ma quan… - sonya70766316 : RT @Soleilandia: Soleil a Gianmaria: 'Ma c'è la possibilità che oggi esci? Dai fatemi sto regalo di natale, mandate via 'o pappice. Ma quan… - itsmenic87 : Soleil a Gianmaria: 'Ma perché non esci? Dai fatemi questo regalo di Natale, mandatelo via, ma quando esci? Di sicu… - annangela_a : RT @Soleilandia: Soleil a Gianmaria: 'Ma c'è la possibilità che oggi esci? Dai fatemi sto regalo di natale, mandate via 'o pappice. Ma quan… - Soleilandia : Soleil a Gianmaria: 'Ma c'è la possibilità che oggi esci? Dai fatemi sto regalo di natale, mandate via 'o pappice.… -