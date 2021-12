Natale a casa per Alex Zanardi, il campione ha lasciato l’ospedale dopo un anno è mezzo (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ la notizia più bella per tutti gli sportivi, Alex Zanardi è tornato casa, il campione festeggerà il Natale con la sua famiglia. L’annuncio è della moglie, Daniela Manni, è lei che ha spiegato che Alex Zanardi ha finalmente lasciato l’ospedale, la clinica dove stava seguendo un duro percorso di riabilitazione dopo le varie operazioni necessarie alla ripresa. E’ tornato a casa dalla sua famiglia a Noventa Padovana a distanza di un anno e mezzo dall’incidente in handbike. E’ sua moglie Daniela che lo ha annunciato attraverso il sito di Bmw Italia di cui Alex è ancora brand ambassador. E’ già da qualche settimana che il campione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ la notizia più bella per tutti gli sportivi,è tornato, ilfesteggerà ilcon la sua famiglia. L’annuncio è della moglie, Daniela Manni, è lei che ha spiegato cheha finalmente, la clinica dove stava seguendo un duro percorso di riabilitazionele varie operazioni necessarie alla ripresa. E’ tornato adalla sua famiglia a Noventa Padovana a distanza di undall’incidente in handbike. E’ sua moglie Daniela che lo ha annunciato attraverso il sito di Bmw Italia di cuiè ancora brand ambassador. E’ già da qualche settimana che il...

