Natale a casa per Alex Zanardi, ha lasciato l’ospedale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Trascorrerà il Natale a casa, Alex Zanardi, con i suoi familiari. Lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, oggi 20 dicembre. Zanardi, il recupero è lungo A poco più di un anno e mezzo dal grave incidente stradale, il 19 giugno 2020, il 55enne ex pilota e campione paralimpico ha dunque lasciato l’ospedale. Quel giorno perse il controllo della sua handbike vicino Pienza (Siena), finendo contro un camion. Fu trasferito all’ospedale di Siena e sottoposto a un intervento di neurochirurgia d’urgenza, quindi ricoverato in terapia intensiva. Da allora ha subito diverse operazioni e ha dovuto cambiare più ospedali. Adesso continuerà, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 dicembre 2021) Trascorrerà il, con i suoi familiari. Lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, oggi 20 dicembre., il recupero è lungo A poco più di un anno e mezzo dal grave incidente stradale, il 19 giugno 2020, il 55enne ex pilota e campione paralimpico ha dunque. Quel giorno perse il controllo della sua handbike vicino Pienza (Siena), finendo contro un camion. Fu trasferito aldi Siena e sottoposto a un intervento di neurochirurgia d’urgenza, quindi ricoverato in terapia intensiva. Da allora ha subito diverse operazioni e ha dovuto cambiare più ospedali. Adesso continuerà, ...

Advertising

SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - SkyTG24 : Alex Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia - TgLa7 : Per Alex Zanardi Natale a casa. L'annuncio ai Collari d'Oro Coni - Damianodanny1 : ZANARDI TORNA A CASA ANNUNCIO OGGI A CERIMONIA COLLARI D’ORO DEL CONI DA PARTE MOGLIE PERCORSO RECUPERO ANCORA… - Claudiastweets2 : RT @chiara_sciuto: Caro Babbo Natale, puoi gentilmente farmi tornare il man in casa che ormai non so più cosa fare? Sono sempre stata buona… -