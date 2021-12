NASCAR | 670 cavalli per gli ovali tradizionali I test di Charlotte tolgono ogni dubbio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha deciso di utilizzare il pacchetto da 670su gran parte degliprevisti per la stagione 2022. I recentidisputati dai vari team alMotor Speedway hanno messo fine a tutti gli ipotetici dubbi da parte degli organizzatori che stanno rifinendo il cammino verso il debutto delle Next Gen. La Daytona 500, tradizionale opening round della stagione che si svolgerà come consuetudine a febbraio, segnerà l’inizio di una nuova era per la seguitissima categoria statunitense che si appresta per mostrare quelle che potrebbero essere definite le auto più evolute della storia. Negli(un miglio e mezzo, short track e da due miglia) l’obiettivo di 670è emerso dopo una serie di incontri con team, piloti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR 670

OA Sport

La NASCAR ha deciso di utilizzare il pacchetto da 670 cavalli su gran parte degli ovali previsti per la stagione 2022. I recenti test disputati dai vari team al Charlotte Motor Speedway hanno messo fi ...After three years of racing at 550 hp on intermediate ovals, the series looks likely to bump its target number back to 670 hp.