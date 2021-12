Napoli-Spezia | scelto l’arbitro del match del Maradona

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma mercoledì 22 dicembre. Tutte le designazioni: Udinese-Salernitana (martedì ore 18.30): arbitro Camplone, assistenti Giallatini e Longo, Santoro quarto uomo, Chiffi e Liberti al Var. Genoa-Atalanta (martedì ore 20.45): arbitro Valeri, assistenti Preti e Tegoni, Sozza quarto uomo, Mariani e Meli al Var. Juventus-Cagliari (martedì ore 20.45): arbitro Dionisi, assistenti Rossi e Scarpa, Colombo quarto uomo, Orsato e Carbone al Var. Sassuolo-Bologna (mercoledì ore 16.30): arbitro Fabbri, assistenti Macaddino e Sechi, Gariglio quarto uomo, Irrati e Cecconi al Var. Venezia-Lazio (mercoledì ore 16.30): arbitro Maresca, assistenti Bresmes e ...

ARBITRO: Luca MASSIMI di Termoli assistenti ...Sulla carta l'ultima giornata di andata sembra un turno transitorio con tanti incroci tra chi lotta per la Champions e chi per la salvezza (Napoli-Spezia, Venezia - Lazio, Genoa - Atalanta, ...Le ultime notizie sull'infortunio di Lorenzo Insigne in vista della sfida di campionato che vedrà il Napoli impegnato contro lo Spezia ...Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli vs Spezia, che si disputerà il 22 dicembre 2021 alle ore 20.45 allo Stadio Maradona.