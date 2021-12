Napoli | Spalletti | “Risultato fondamentale | abbiamo giocato da grande squadra”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCosì l’allenatore del, Luciano, dopo la vittoria sul Milan. “Tutti hanno lottato, si sono dati una mano – ha aggiunto ai microfoni di Dazn -. Questo fatto di fare qualcosa per ilè stato messo in evidenza. È unper noi, venivamo da due sconfitte immeritate. Quando si abbassano l’entusiasmo e l’autostima con una maglia del genere addosso le gambe diventano di piombo. Siamo stati bravi a soffrire”. “Quando erano in campo Giroud e Ibra hanno fatto valere la fisicità e siamo stati costretti a faticare un po’ di più – ha proseguito l’allenatore -. Avremmo potuto riorganizzare meglio le ripartenze con i piccoletti e non ci siamo riusciti. La fisicità nel calcio fa la differenza. Petagna? Forse avrei potuto lasciarlo in ...

Due sole vittorie a testa nelle ultime 7 giornate pere Milan, un filotto di 6 vittorie consecutive dopo il pari nel derby per l'Inter . Una marcia ... Ora il successo della squadra dia ...Così l'allenatore del, Luciano, dopo la vittoria sul Milan. "Tutti hanno lottato, si sono dati una mano. Questo fatto di fare qualcosa per ilè stato messo in evidenza. È un ...Ritorna alla vittoria dopo due stop consecutivi, il Napoli che trova tre punti di platino al Meazza grazie al colpo di testa di Elmas. La squadra di Spalletti si rimette in scia del primo posto, aggan ...Le prime pagine dei quotidiani sportivi (e non) in edicola lunedì 20 dicembre 2021 Il Napoli passa a San Siro contro il Milan e si riporta al secondo posto mentre l'Inter si laurea campione d'inverno.