Napoli, Mertens: «Rinnovo? Qui sto bene, ma gli accordi si fanno in due» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato del possibile Rinnovo con il club azzurro: ecco le sue dichiarazioni Dries Mertens, a margine della presentazione del calendario del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. SCUDETTO – «Dobbiamo sempre lottare. Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita con lo Spezia. Conterà avere la stessa fame di vittorie di sempre». DECISIVO A 34 ANNI – «Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto andando bene. Mi piacerebbe giocare di più, ma vedremo». SPALLETTI – «E’ bravo e sa come deve parlare e mettere in campo la squadra. Inoltre ha un’esperienza incredibile. Tutto questo gli consente di essere un tecnico e una persona incredibile». FASCIA DA CAPITANO AL MARADONA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dries, attaccante del, ha parlato del possibilecon il club azzurro: ecco le sue dichiarazioni Dries, a margine della presentazione del calendario del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. SCUDETTO – «Dobbiamo sempre lottare. Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita con lo Spezia. Conterà avere la stessa fame di vittorie di sempre». DECISIVO A 34 ANNI – «Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto andando. Mi piacerebbe giocare di più, ma vedremo». SPALLETTI – «E’ bravo e sa come deve parlare e mettere in campo la squadra. Inoltre ha un’esperienza incredibile. Tutto questo gli consente di essere un tecnico e una persona incredibile». FASCIA DA CAPITANO AL MARADONA ...

Advertising

andreastoolbox : Mertens: 'Spero di continuare a Napoli, se non sarà possibile andrò via con un sorriso' | Sky Sport… - CalcioNews24 : #Napoli, Mertens risponde così alla domanda sul rinnovo ??? - NCN_it : #Mertens a Mediaset: «Mi piacerebbe giocare di più. Per lo #scudetto dobbiamo lottare sempre. Sul rinnovo...»… - Alby030303 : Il Pappone vuole dimezzare gli ingaggi a Insigne e Mertens e così crea tensioni nello spogliatoio il primo problema… - SimoneGuadagnoo : #Mertens sul rinnovo: 'C'è un'opzione nel contratto, vediamo cosa succede. Ho dato tutto e #Napoli mi ha dato tutto… -