Napoli, incendio nella villa comunale: alberi distrutti dalle fiamme (Di lunedì 20 dicembre 2021) Paura nel centro di Napoli, rogo devasta gli alberi della villa comunale. Quasi sicuramente di matrice dolosa, l’incendio è stato appiccato nei pressi dell’uscita su piazza Vittoria. Ignoti, forse con un petardo o con una cicca di sigaretta, hanno dato fuoco alla vegetazione. Le fiamme in breve tempo, complice anche il vento di questa sera, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Paura nel centro di, rogo devasta glidella. Quasi sicuramente di matrice dolosa, l’è stato appiccato nei pressi dell’uscita su piazza Vittoria. Ignoti, forse con un petardo o con una cicca di sigaretta, hanno dato fuoco alla vegetazione. Lein breve tempo, complice anche il vento di questa sera, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Incendio divampato verso le 19 in Villa Comunale: diversi alberi avvolti dalle fiamme | - corrmezzogiorno : #Napoli Incendio in Villa Comunale: fiamme distruggono palme VD - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Brucia la Villa Comunale di Napoli: il rogo in serata | VIDEO - NapoliToday : #Cronaca Brucia la Villa Comunale di Napoli: il rogo in serata | VIDEO - antonellaa262 : Sono stati trasferiti a Napoli in elicottero il ragazzo di 15 anni e la nonna di 81 rimasti gravemente feriti nell’… -