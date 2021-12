Napoli, enorme incendio nella villa Comunale: distrutti gli alberi secolari – Il video (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un enorme incendio divampato questa sera, 20 dicembre, sta divorando gli alberi all’interno della villa Comunale a Napoli, nella zona di Mergellina. Ad andare a fuoco sono almeno sei palme del Cile che risalgono alla metà dell’Ottocento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a ridurre i danni provocati dalle fiamme, e la polizia del vicino commissariato San Ferdinando. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili del rogo sarebbero un gruppo di ragazzi che stavano facendo partire fuochi d’artificio nell’area. Il vento ha trascinato le fiamme lontano dal punto in cui si è sprigionato il primo rogo. Nel frattempo, il traffico nelle strade che si snodano nelle vicinanze è andato in tilt. Leggi anche: Foggia, due ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Undivampato questa sera, 20 dicembre, sta divorando gliall’interno dellazona di Mergellina. Ad andare a fuoco sono almeno sei palme del Cile che risalgono alla metà dell’Ottocento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a ridurre i danni provocati dalle fiamme, e la polizia del vicino commissariato San Ferdinando. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili del rogo sarebbero un gruppo di ragazzi che stavano facendo partire fuochi d’artificio nell’area. Il vento ha trascinato le fiamme lontano dal punto in cui si è sprigionato il primo rogo. Nel frattempo, il traffico nelle strade che si snodano nelle vicinanze è andato in tilt. Leggi anche: Foggia, due ...

Advertising

BLIND_DATA24 : Napoli, enorme incendio nella villa Comunale: distrutti gli alberi secolari – Il video - UILperiferic : @SALVATORECOSCIA @sportmediaset @RickyTrevisani Intanto se non fosse intervenuto il Var si sarebbe consumata l'enne… - lacittanews : Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili del rogo potrebbero essere alcuni ragazzi che giocavano con dei fuoc… - ducciosiena : Non c’è un cazzo da spiegare, se non una cazzata enorme dell’arbitro ! Un paio dì cose… Giroud cade a terra perché… - pizzico76 : @paolostallone66 Mi hanno fatto giustamente notare che anche il Napoli ha una rosa migliore della nostra. Italiano… -