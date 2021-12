Musica in lutto: il cantante e star della band morto per Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il cantante morto a 53 anni vittima del Covid. Era ricoverato da alcune settimane in un ospedale nel Regno Unito, come aveva fatto sapere a inizi dicembre il gruppo sui social dopo aver cancellato alcuni concerti del tour. Ma non erano stati forniti dettagli sulla malattia. Il 16 dicembre scorso, poi, la band ha confermato il ricovero al Manchester Royal Hospital, nel Regno Unito, dall’8 dello stesso mese, dove la star era stata intubata e in coma indotto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Carlos Marin, cantante spagnolo e membro del gruppo internazionale Il Divo si è spento domenica scorsa a 53 anni. Il Divo era in tournée in Inghilterra come parte del tour che includeva una tappa in Argentina l’8 maggio per presentare l’ultimo album “For Once In My Life: A Celebration ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ila 53 anni vittima del. Era ricoverato da alcune settimane in un ospedale nel Regno Unito, come aveva fatto sapere a inizi dicembre il gruppo sui social dopo aver cancellato alcuni concerti del tour. Ma non erano stati forniti dettagli sulla malattia. Il 16 dicembre scorso, poi, laha confermato il ricovero al Manchester Royal Hospital, nel Regno Unito, dall’8 dello stesso mese, dove laera stata intubata e in coma indotto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Carlos Marin,spagnolo e membro del gruppo internazionale Il Divo si è spento domenica scorsa a 53 anni. Il Divo era in tournée in Inghilterra come parte del tour che includeva una tappa in Argentina l’8 maggio per presentare l’ultimo album “For Once In My Life: A Celebration ...

Advertising

Lisa_Salustri : RT @carlasignorile: Mondo della musica in lutto: Addio a Carlos Marin, del gruppo #IlDivo. Morto di #Covid a 53 anni a Manchester #rip Il… - franco67238399 : Musica in lutto: morto per Covid Carlos Marin, star de Il Divo - roccogarramone2 : RT @carlasignorile: Mondo della musica in lutto: Addio a Carlos Marin, del gruppo #IlDivo. Morto di #Covid a 53 anni a Manchester #rip Il… - bertosabino : RT @carlasignorile: Mondo della musica in lutto: Addio a Carlos Marin, del gruppo #IlDivo. Morto di #Covid a 53 anni a Manchester #rip Il… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: Mondo della musica in lutto: Addio a Carlos Marin, del gruppo #IlDivo. Morto di #Covid a 53 anni a Manchester #rip Il… -