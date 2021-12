Mourinho | la mossa che ha rilanciato la Roma | l' analisi tattica

(Di lunedì 20 dicembre 2021)- Non scherzava. "Andiamo a Bergamo per vincere, non per pareggiare". In sala stampa lo avevamo guardato un po' sorpresi, perché non ci saremmo aspettati una frase così ambiziosa alla vigilia ...

Invece Joséaveva intuito aria di svolta, o comunque di scossa: la sua Roma aveva i mezzi per ostacolare l'Atalanta, ingabbiandone i rifornimenti e minandone la sicurezza. Non è facile né ...ROMA - Non lo fermavano, non fermatelo. Quanto sono durati questi 514 giorni? Nicolò Zaniolo ora è libero. Libero di festeggiare, di pensare, di programmare. L'ansia è finita, andate in pace. ...Il tecnico candida i giallorossi per un posto in Champions: la strategia vista in campo contro l'Atalanta è stata la chiave ...La Roma annienta l’Atalanta 4-1 al Gewiss Stadium, non succedeva dal 20 agosto 2017: doppietta di Abraham, e reti di Zaniolo e Smalling. I giallorossi vincono il primo big match ...