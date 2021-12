MotoE, debutto in pista per la Ducati elettrica V21L. Pirro: 'La potenza esce come su una MotoGP' (Di lunedì 20 dicembre 2021) debutto in pista per la Ducati elettrica, il cui prototipo è stato collaudato per la prima volta in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, proprio dove a ottobre è stato annunciato l'accordo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021)inper la, il cui prototipo è stato collaudato per la prima volta inal Misano World Circuit Marco Simoncelli, proprio dove a ottobre è stato annunciato l'accordo ...

Advertising

Gazzetta_it : MotoE, debutto in pista per la Ducati elettrica V21L. Pirro: “La potenza esce come su una MotoGP” - Tuttipazziperi1 : Debutto internazionale per il giovane pilota torinese, che affiancherà l'esperto @FerrariMatteo11 #MotoE | @MotoGP… -