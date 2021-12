Morti nello schianto a Paladina, il ricordo degli amici: «Grandi lavoratori, gente di cuore» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brahim Amine Ben Faresse e Driss Ouaissa vivevano nella zona tra lo stadio e Monterosso, a Bergamo. Don Re: erano ben inseriti nel quartiere. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Brahim Amine Ben Faresse e Driss Ouaissa vivevano nella zona tra lo stadio e Monterosso, a Bergamo. Don Re: erano ben inseriti nel quartiere.

Advertising

Agenzia_Ansa : In Inghilterra Omicron potrebbe causare 'nello scenario peggiore' fino a 75.000 morti entro la fine di aprile se no… - nello_paolo : @DeriylD @apetrazzuolo @napolimagazine Ti ripeto come la vuoi mettere, la vuoi mettere l'infrazione c'e. L'episodio… - ll4_t3 : @nd_ruug @gabrygabr Non so se si tratta di side da vaccino, di morti covid catalogati differentemente, o di mancate… - MadBrown72 : @erosbonse @Max19711897 Se entrano nello studio degli Zombies mangia cervelli finiscono morti di fame - LInvestigativa : RT @ElGusty99523701: Padre e figlio morti nello stesso giorno. #ViaNantro doubled. -