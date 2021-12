Morte David Rossi | inchiesta della procura di Genova sulle immagini inedite

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Siena, 20 dicembre 2021 - Ladiha aperto un fascicolo per atti relativi, senza ipotesi di reato, dopo la trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti che si è occupatadi ...

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per atti relativi, senza ipotesi di reato, dopo la trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti che si è occupata della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo studio nel marzo 2013 a Siena. Nel corso della puntata, acquisita dai magistrati, si è parlato di due video ...