Morena Di Rauso | giovane mamma morta di Covid a 29 anni | non era vaccinata Contagio subito dopo il parto

Ultime Notizie dalla rete : Morena Rauso

La comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all'immenso dolore della famiglia die dell'intera comunità di Sparanise che oggi, a causa del Covid, piange la sua vittima più giovane'.commenta Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Una giovane mamma di Sparanise (Caserta),Di, è morta di Covid a 29 anni. La donna, che, stando a quanto emerso, non era vaccinata , aveva partorito il 19 novembre. Subito dopo la nascita della figlia, era stata trasferita in un ...Una giovane mamma campana muore dopo aver contratto il Covid-19, non aveva il vaccino perché il suo medico l'aveva sconsigliato.Una giovanissima mamma di 29 anni è morta di Covid in Campania: si era contagiata poco dopo aver partorito, all'ospedale di Sessa Aurunca, nel casertano. Il dramma è ...