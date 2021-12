Montesarchio | grande soddisfazione per “Il giovane Padre Pio” di Antonio Coppolaro

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoe consensi per il musical su ‘IlPio” di. Lo spettacolo, suggestivo e scenograficamente innovativo, ha visto il suo ‘debutto’ il 19 dicembre, presso l’auditorium “E.Fermi” di, paese nativo del regista. A differenza della precedente versione, che vedeva unPio già 22enne, stavolta, i momenti più importanti legati a San Pio partono dalla sua nascita. Prodotto dalla Show Management diCaruso, il musical avrà nuove date: “Ci stiamo lavorando e le renderemo pubbliche appena saranno ufficiali” assicura l’event manager Francesco Tuzio. “Tenendo conto del non facile periodo che stiamo attraversando – afferma il regista ...

Antonio Coppolaro non nasconde la sua emozione della location: 'Sicuramente sarà tanta visto che lo spettacolo esordirà a, il paese dove sono nato'. 'È un onore ha affermato ...