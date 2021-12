Monreale | tutti pazzi per l’Albero di Natale della Solidarietà

(Di lunedì 20 dicembre 2021)dididiventa l’attrazione per turisti e coppiette che fanno a gara sui social per pubblicare foto e selfie. Un successo è sui principali social network l’opera realizzata dal comune disu iniziativa di tanti volontari. Il grande Alberoinstallato dal Comune di, con le (live.it)

Advertising

elturro666 : RT @GaetanoLicata9: Con questo dipinto di Mathias Stormer, conservato presso la chiesa dei Cappuccini a Monreale (Palermo), Auguro a tutti… - HollandGaeth : RT @GaetanoLicata9: Con questo dipinto di Mathias Stormer, conservato presso la chiesa dei Cappuccini a Monreale (Palermo), Auguro a tutti… - GaetanoLicata9 : Con questo dipinto di Mathias Stormer, conservato presso la chiesa dei Cappuccini a Monreale (Palermo), Auguro a tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale tutti

MonrealeLive

Non ultimo l'appuntamento al Palazzo Arcivescovile disul tema 'Lasciatevi interpellare ... Un grazie di cuore ai collaboratori di Presidenza e ai coordinatori culturali delle diverse ......fissare attentamente il Panthocrator della Cattedrale die far in modo che quella luminosita' che porta nell'espressione e il messaggio di essere 'Luce del Mondo ' potesse raggiungere...L’Amministrazione Comunale di San Gavino Monreale ha regalato un po’ di colore e arredo urbano natalizio in diverse zone del paese. “Anche quest’anno – spiega l’assessore con delega al Verde […] | San ...MONREALE, 29 dicembre – Si svolgerà il prossimo 6 gennaio, alle ore 10,30, al campo sportivo “Conca d’Oro” il “Trofeo dell’Epifania Città di Monreale”, manifestazione calcistica organizzata da Alessio ...