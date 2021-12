Monica Bellucci con i capelli bianchi | la svolta shock dell’attrice

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un improvviso incanutimento per? Eccola, con nuovi… La diva, beauty icon forever, famosa per i suoicastani e la sua bellezza mediterranea, ha completamente stravolto il suo aspetto. Con una chioma interamente bianca, a 57 anni. Una scelta che segue le tendenze del momento? E tutte le colleghe che scelgono di non tingersi più i? Da Meryl Streep a Andie MacDowell… Oppure unache sa parte di classiche esigenze di copione… Guardatela nella foto sotto e forse avrete la risposta…

Dontlookback81 : RT @see_lallero: Monica Bellucci a #DomenicaIN nel trentennale di quest'affermazione iconica. - rigatonialragu : RT @see_lallero: Monica Bellucci a #DomenicaIN nel trentennale di quest'affermazione iconica. - croissant_lst : RT @see_lallero: Monica Bellucci a #DomenicaIN nel trentennale di quest'affermazione iconica. - TheToastedMind : RT @Fantasy__Mask: Monica Bellucci #Matrix - byH_Leitenbauer : RT @EricaDoddo: @byH_Leitenbauer questa è la vera Malena cioè Monica Bellucci ???? -

Monica Bellucci ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con le sue due figlie, Deva e Léonie Cassel. Ospite a Domenica In si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo ...