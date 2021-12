Mondiali vasca corta: bronzo Rivolta nei 50 farfalla. 100 sl: Miressi è da record italiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La medaglia per eguagliare il bottino record di Shanghai 2006: un bronzo azzurro nella 4x50 mista ai Mondiali di vasca corta ad Abu Dhabi in 1'30'78 dietro Russia e Stati Uniti, due storiche grandi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) La medaglia per eguagliare il bottinodi Shanghai 2006: unazzurro nella 4x50 mista aidiad Abu Dhabi in 1'30'78 dietro Russia e Stati Uniti, due storiche grandi ...

Advertising

ItaliaTeam_it : STAFFETTA D’ORO, THOMAS DI BRONZO! ???? Ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, M… - Coninews : Ad Abu Dhabi è ancora festa azzurra! ?? Ai Mondiali in vasca corta Leonardo #Deplano, Lorenzo #Zazzeri, Manuel… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - Luxgraph : Mondiali vasca corta, doppio bronzo: 4x50 e Matteo Rivolta sul podio - OA_Sport : #NUOTO Aumenta il bottino di medaglie ad Abu Dhabi per l'Italia ed è già record nella rassegna iridata in vasca cor… -