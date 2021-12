Mondiale biennale | Infantino | «Fattibile sotto tutti i punti di vista»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Gianni, presidente della FIFA, ha così commentato la possibilità di vedere molto presto una cadenza– «È, sia dal punto disportivo che da quello economico. Avrebbe un ritorno economico molto forte e questo significa che più soldi possono essere reinvestiti nello sviluppo del calcio in ogni parte del mondo. Alla fine ognuno avrebbe beneficio, dal più ricco al più povero, ognuno avrebbe la possibilità di giocare e ulteriori entrate». COPPA D’AFRICA – «È una competizione che si gioca ogni due anni, e noi capiamo l’importanza di questo torneo. Fino a pochi anni fa, non importava a nessuno che si giocasse d’inverno. Ora, è diventato un problema perché molti giocatori africani giocano in grandi club, che ...

Il comunicato della FIFA in merito alla possibilità di istituire una cadenza: si spinge verso questa direzione La FIFA continua a spingere per un. Il comunicato. COMUNICATO - "Due studi di fattibilità indipendenti hanno previsto che ci sarebbe una forte ripresa della situazione economica del calcio per le 211 federazioni ...FIFA,: solo UEFA e CONMEBOL contrarie Come è prevedibile, sono le due federazioni maggiori a essere contrarie al nuovo progetto di Gianni Infantino e Arsene Wenger. Se questa non è ...Intervenuto a margine della riunione online con le Federazioni calcistiche nazionali per discutere del progetto dei Mondiali ogni due anni, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parla così."Spero che lo stadio Olimpico venga intitolato a Paolo Rossi". È la proposta sponsorizzata dal presidente della Fifa Gianni Infantino in conferenza stampa al termine del Global Summit. "Se lo merita, ...