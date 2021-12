Modena | un aereo ultraleggero si schianta contro il tetto di una casa Morto il pilota

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Unsi èto intorno alle 12ildi un’abitazione di campagna ad via San Clemente, nel comune di Bastiglia, in provincia di. Pochi minuti dopo i vigili del fuoco e gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto. Secondo quanto riferisce la Gazzetta diildel velivolo è rimasto vittima dell’incidente. L’uomo, una volta alzatosi in volo, sarebbe stato colto di sorpresa dall’improvviso calare della nebbia. Potrebbe essere precipitato nel tentativo di compiere un atterraggio di fortuna. Sono in corso le verifiche per accertare la presenza di eventuali altri passeggeri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Paura a Modena, precisamente ad Albareto, alle porte del capoluogo di provincia emiliano. Un piccolo aereo, un ultraleggero, si è schiantato contro il tetto di un'abitazione di campagna intorno alle 12. Il piccolo velivolo a tre assi, monomotore, era decollato poco prima da un'aviosuperficie nei pressi di Modena quando le condizioni meteo erano accettabili.