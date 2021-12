Misure per le feste, il caso tamponi.I governatori: non per i vaccinati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Draghi: decideremo giovedì valutando i dati della nuova variante. In un mese i contagi sono raddoppiati. Più 41% di positivi solo nell’ultima settimana. E nuovo record di vittime Leggi su corriere (Di lunedì 20 dicembre 2021) Draghi: decideremo giovedì valutando i dati della nuova variante. In un mese i contagi sono raddoppiati. Più 41% di positivi solo nell’ultima settimana. E nuovo record di vittime

Ultime Notizie dalla rete : Misure per Palamara: Serve prudenza. Per fermare Omicron fate ora la terza dose Il governo sta per varare nuove misure di contenimento temendo la crescita di contagi, agendo anche sul green pass. È una fase molto critica. "Guardi, io sono un medico, svolgo un ruolo tecnico e non ...

Covid: Catalogna chiude le discoteche e punta al coprifuoco Il governo regionale della Catalogna ha deciso di applicare "nuove misure" per contenere la nuova ondata di Covid: tra queste, la chiusura dei locali notturni, la riduzione delle capienze consentite negli spazi pubblici chiusi, il coprifuoco tra l'1 e le 6 del ...

Misure per le feste, il caso tamponi. I governatori: non per i vaccinati Corriere della Sera Variante Omicron, la maggioranza si divide sui tamponi per i vaccinati La maggioranza si spacca sui tamponi per i vaccinati. La misura sembra essere destinata a non passare in Cdm. ROMA – I tamponi per i vaccinati spaccano la maggioranza. L’ipotesi avanzata dal Cts non ...

Stadi, i contagi si moltiplicano e si valutano restrizioni. A quali di queste misure saresti favorevole? Vota qui La variante Omicron e la risalita dei contagi spingono il governo alla prudenza. Le nuove misure restrittive verranno annunciate dal premier Draghi in occasione della cabina di regia convocata per il ...

