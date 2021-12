Ministero Salute “Fase pandemica acuta, le Regioni rafforzino le misure” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si trova in “una Fase pandemica acuta caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus Sars Cov-2 nella maggior parte del paese” e per questo è necessario “il rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale Fase epidemica” da Coronavirus. E’ in sintesi il contenuto del documento a firma del direttore della programmazione sanitaria del Ministero della Salute Andrea Urbani e del direttore generale Giovanni Rezza. Il Ministero della Salute ritiene quindi “importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si trova in “unacaratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus Sars Cov-2 nella maggior parte del paese” e per questo è necessario “il rafforzamento delleorganizzative per la gestione dell’attualeepidemica” da Coronavirus. E’ in sintesi il contenuto del documento a firma del direttore della programmazione sanitaria deldellaAndrea Urbani e del direttore generale Giovanni Rezza. Ildellaritiene quindi “importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte leorganizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di ...

