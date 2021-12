Miley Cyrus, la foto sexy al cioccolato per Natale 2021 è su Instagram (Di lunedì 20 dicembre 2021) Miley Cyrus è la protagonista di una foto sexy pubblicata su Instagram da Interview Magazine per festeggiare il Natale con un'enorme barretta al cioccolato. Miley Cyrus ha sfoggiato la sua enorme barretta al cioccolato durante uno shooting per Natale 2021: una foto della cantante, che sta per festeggiare Capodanno con Pete Davidson, è stata appena pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Interview Magazine. La rivista quest'anno ha omaggiato Miley postando la foto della cantante di "Prisoner" mentre sta in piedi con indosso un paio di slip rossi e un top corto indossato senza reggiseno tra un ceppo d'albero e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021)è la protagonista di unapubblicata suda Interview Magazine per festeggiare ilcon un'enorme barretta alha sfoggiato la sua enorme barretta aldurante uno shooting per: unadella cantante, che sta per festeggiare Capodanno con Pete Davidson, è stata appena pubblicata sul profiloufficiale di Interview Magazine. La rivista quest'anno ha omaggiatopostando ladella cantante di "Prisoner" mentre sta in piedi con indosso un paio di slip rossi e un top corto indossato senza reggiseno tra un ceppo d'albero e ...

Ecco come le celebs hanno scelto il loro nome d'arte, parte 2 Quando ho scoperto che il vero di Miley Cyrus non è questo, ma Destiny Hope, mi sono messa alla ricerca di tutte le storie che si celano dietro ai nomi d'arte delle celebrity. Ad esempio, per la canta ...

