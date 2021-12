Milan, Theo Hernández a forte rischio anche per la trasferta di Empoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Theo Hernández, difensore del Milan, ha saltato il big match di ieri contro il Napoli e non sembra, ad oggi, recuperabile nemmeno per Empoli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021), difensore del, ha saltato il big match di ieri contro il Napoli e non sembra, ad oggi, recuperabile nemmeno per

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, @TheoHernandez a forte rischio anche per la trasferta di Empoli - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PianetaMilan : #ZoeCristofoli si sfoga sui #social: le parole di Lady @TheoHernandez | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan… - Quintomioo : La nostra forza sono sempre stati i terzini che creavano superiorità . Calabria e Theo in forma sono insostituibili… - agad85 : @Daniele_D10S @saini_mario @FBiasin Al Milan mancavano Kjaer,Calabria,Theo,Leao e Rebic, e per vincere avete dovuto… - gervix4 : @Maldi___ il milan senza rebic, leao e theo (assieme) è una merda, spiace dirlo -