Milan, paura Covid: rinviata la gara di domani! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa Milan, dopo la deludente sconfitta di ieri, potrebbero infatti nascere ulteriori problemi, l’allarme arriva dalla primavera dove sono stato riscontrate alcune positività al Covid-19. La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del club, i quali hanno diffuso la notizia su Twitter spiegando che la gara prevista nella giornata di domani contro il Bologna è stata rinviata a data da destinarsi. Milan Primavera CoronavirusIl comunicato Ufficiale A.C. Milan Youth Sector: La partita del Campionato #Primavera1TIMVISION, in programma domani 21 dicembre a Bologna, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa, dopo la deludente sconfitta di ieri, potrebbero infatti nascere ulteriori problemi, l’allarme arriva dalla primavera dove sono stato riscontrate alcune positività al-19. La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del club, i quali hanno diffuso la notizia su Twitter spiegando che laprevista nella giornata di domani contro il Bologna è stataa data da destinarsi.Primavera CoronavirusIl comunicato Ufficiale A.C.Youth Sector: La partita del Campionato #Primavera1TIMVISION, in programma domani 21 dicembre a Bologna, è stataa data da destinarsi a causa di alcune positività al-19 riscontrate nel gruppo ...

Advertising

Heisemberg83 : @giemmeenne @SimoneVazzana @tomasonidiego Vi siete abituati alla mediocrità,giocatori non adatti a quella maglia. 1… - gilnar76 : Il Covid fa paura: il Governo studia misure restrittive per gli stadi #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - RaffaelloLeao : RT @___Alonzo__: Io ho paura di non arrivare neanche in Champions Voi che pensieri avete oggi come stat in merito al Milan tranquillizatemi - ___Alonzo__ : Io ho paura di non arrivare neanche in Champions Voi che pensieri avete oggi come stat in merito al Milan tranquillizatemi - tiresia2000 : @auro_milan Ma che c’entra Marotta? Avete giocato male e fatto un gol in fuorigioco Un minimo di obiettività (peral… -