Milan - Napoli | Spalletti | Giocato da grande squadra Pioli | Non siamo stanchi

Advertising

Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - Gazzetta_it : Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo, +4 su Napoli e Milan - raffaele_58 : RT @paolozzibillo: @Gazzetta_it Silenzio #Napoli #Milan #MilanNapoli - PianetaMilan : #Moviola #MilanNapoli 0-1: #Massa sbaglia ad annullare il gol di #Kessie - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

DIRETTA/(risultato finale 0 - 1): gol annullato a Kessié al 90'! Cerimonia Collari d'Oro: tutti gli atleti premiati COLLARI D'ORO : Vito Dell'Aquila (Taekwondo, Campione olimpico - 58 ...Milano, 19 dicembre 2021 " Basta un gol di Elmas al 5' minuto alper stendere ilnel big match del diciottesimo turno di Serie A e agganciarlo al secondo posto a quota 39 punti, facendo di fatto un regalo di Natale anche all'Inter che, a +4 su ...Il Napoli, in emergenza, batte in casa il Milan di Stefano Pioli. Agli azzurri basta solo il gol di Elmas per portare i tre punti a casa e accorciare la classifica.Milano, 19 dicembre 2021 – Basta un gol di Elmas al 5’ minuto al Napoli per stendere il Milan nel big match del diciottesimo turno di Serie A e agganciarlo al secondo posto a quota 39 punti, facendo d ...