Milan-Napoli | sconfitta che brucia | ecco perché VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri si è giocata, partita finita 1-0 per i partenopei. Unaimmeritata, ma che ilha fatto poco per evitare.il commento di Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera nellanews.

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - TuttoMercatoWeb : Cesari: 'Il gol del Napoli nasce da una rimessa a favore del Milan. Ma l'assistente...' - matteo_milan91 : RT @fanpage: La vicenda del gol annullato a Kessié nel finale di #MilanNapoli ha travalicato i confini nazionali: toni increduli all’estero… - ACMilanInside_ : Amarezza in casa Milan per l’episodio finale di Milan-Napoli?? troppi dubbi e troppa amarezza #acmilan #milannapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

...e, a sua volta, mi ha dato tutto. Spero si possa continuare, se non sarà così ci daremo la mano, ringrazierò per tutto quello che è stato e andrò via con un sorriso'. La vittoria sul' È ..."Un giocatore così forte si deve svegliare. Quest'anno lo sta facendo e va bene e anche il mister gli dà tanta fiducia" Db Milano 19/12/2021 - campionato di calcio serie A // foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza fine garaArrivano altre dichiarazioni di Dries Mertens rilasciate in occasione della presentazione del calendario del ...Il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, ne ha parlato ai microfoni del Gr Parlamento: "La regola del fuorigioco dice che se un giocatore impatta sulla possibilità dell'avversario di giocare il pa ...Dries Mertens, attaccante del Napoli e idolo dei tifosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.