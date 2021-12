Milan-Napoli | il capo degli arbitri Trentalange spegne le polemiche | “Da annullare il gol di Kessie” video

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilfa chiarezza sull’episodio più discusso della domenica calcistica, il gol dinel finale di, episodio in qualche modo collegato alla rete annullata il giorno prima all’Atalanta nel match contro la Roma. “I gol die Palomino? Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone attualmente è fuorigioco”. Lo ha spiegato Alfredo, presidente dell’Aia a La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. “Nel caso di Palomino il contatto c’è e si fa fatica a dire che non c’è un impatto. La decisione diè giusta anche se la modalità poteva essere diversa, l’arbitro ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - TuttoMercatoWeb : Cesari: 'Il gol del Napoli nasce da una rimessa a favore del Milan. Ma l'assistente...' - APellino : RT @fanpage: La vicenda del gol annullato a Kessié nel finale di #MilanNapoli ha travalicato i confini nazionali: toni increduli all’estero… - aylaf__ : RT @SkySport: Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (il, ndr)". Sono stati ...Pronti via e dopo pochi minuti dal fischio iniziale dell'arbitro Massa, ilè subito in vantaggio. Sono trascorsi solo quattro minuti e ildeve rincorrere , indirizzando la partita ...I due centrali del Napoli sono schermati da Ibrahimovic e Diaz, i due interni marcati da Kessie e Tonali. Il controllo di Zielinski. Napoli e Milan sono tra le squadre della Serie A che utilizzano mag ...Ma per i rossoneri la decisione è stata sbagliata: «Massa ha deciso ancora una volta la gara», commentano. «È stata la mano di Jesus», esulta il web dopo lo 0-1 di San Siro in cui il difensore del Nap ...