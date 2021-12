Milan – Napoli | arriva la decisione del Giudice Sportivo sui cori discriminatori

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso di, diversidi stampoo sono stati intonati dalle tribune dello stadio San Siro. Episodio non rimasto inosservato dagli ispettori federali, con ilche ha deciso conseguentemente di punire la società rossonera. Dalla sentenza si apprende infatti che l’ACè obbligato a corrispondere una pena pari a 10.000 euro “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Cinque i calciatori invece che sono costretti a saltare per squalifica l’ultima giornata del 2021. Si tratta del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, dei calciatori dell’Hellas Verona Giangiacomo Magnani e ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - TuttoMercatoWeb : Cesari: 'Il gol del Napoli nasce da una rimessa a favore del Milan. Ma l'assistente...' - domenico_caridi : @RafAuriemma Mettiamola così. Se la Juventus avesse vinto contro il Napoli così come ieri ha vinto il Napoli sul M… - milanmagazine_ : MEDIASET - Trevisani: 'Milan-Napoli, Giroud fa fallo e disturba Juan Jesus, gol da annullare' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (il, ndr)". Sono stati ...... ha parlato del successo degli azzurri di ieri in casa del: le dichiarazioni Dries Mertens, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il giorno dopo il successo delin casa del. ...Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull'avversario e, da quello che ho visto, impatta", ha dichiarato Trentalange.Ma per i rossoneri la decisione è stata sbagliata: «Massa ha deciso ancora una volta la gara», commentano. «È stata la mano di Jesus», esulta il web dopo lo 0-1 di San Siro in cui il difensore del Nap ...