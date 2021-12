Milan-Napoli 0-1 | Pioli vs Massa | “Ma cosa fa Giroud?” | Serie A News

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha commentatonel post-partita di 'San Siro' con molta amarezza per il gol annullato alla fine

L'ex arbitro Paolo Casarin si esprime così sull'episodio del gol annullato nel finale di gara a Kessie inper un fuorigioco di Giroud. A "Radio anch'io Sport" su Rai Radio1, Casarin ...L'elenco delle società di serie A sponsorizzate da exchange e broker criptovalute prosegue con ilche ha sulla maglia il logo di BitMex , ilche ha siglato un'intesa con Floki e per ...Si discute ancora del gol annullato al Milan ieri al 90' minuto, per la decisione del signor Massa e della postazione VAR.I voti del big match di San Siro, finito 1-0 per gli azzurri di Spalletti. Tomori è sicuro, Diaz una delusione. Juan Jesus: scommessa vinta ...